Basket: vittoria per la Mercede

ASTRO CAGLIARI: Giulia Ibba 12, Bardi 4, Martellini 12, Francesca Ibba 14, A.Loddo, Cocco 19, F.Loddo, Badellino. Coach Carla Tola. ALGHERO – 11esima vittoria stagionale per la Mercede. Sul parquet del PalaCorbia, la compagine algherese batte 68-61 l'Astro Cagliari nel match valido per la quarta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.Partita non semplice per le padrone di casa che, in vantaggio 14-11, subiscono uno 0-8 parziale che consente alle cagliaritane di arrivare sul 14-19 alla prima sirena. Le algheresi trovano le distanze nel secondo periodo, agganciano le avversarie dopo 2'15” (19-19) ed arrivano all'intervallo in lieve vantaggio, 33-31. Al rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia, con la Mercede che controlla un Astro mai domo: al 30' è 50-45. Ultimo quarto sulla falsariga del precede, con le algheresi che vincono 68-61.Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 20punti, ben coadiuvata da capitan Carla Spiga e da Alessia Corbia, con 13punti a testa. Tra le ospiti, 19punti per Cocco, 14 per Francesca Ibba, 12 a testa per Giulia Ibba e per l'ex Mercede Tatiana Martellini.MERCEDE ALGHERO: Kaleva 20, Spiga 13, Lubrano, Corbia 13, Masnata 6, Zoncu, Canu, Usai 1, Laconi, Monti, Milia 8, Obinu 7 Coach Manuela Monticelli.ASTRO CAGLIARI: Giulia Ibba 12, Bardi 4, Martellini 12, Francesca Ibba 14, A.Loddo, Cocco 19, F.Loddo, Badellino. Coach Carla Tola.