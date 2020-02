Red 19:11 Festa per 106 anni di Maria Rizzo Compleanno speciale per la centenaria algherese che, alcuni giorni fa, è stata accolta dal sindaco Mario Conoci nel suo ufficio di Porta Terra, insieme alla figlia ed al genero







La centenaria è stata festeggiata dal primo cittadino con l’assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi e con il consigliere Christian Mulas. Maria Rizzo vive ad Alghero da circa sei anni, da quando è rimasta vedova e si è trasferita dalla Toscana a casa della figlia, che risiede in città.



Nonostante la carta d’identità, la signora Maria non sente affatto il peso degli anni. Con tre figli e tre nipoti (due dei quali risiedono in Toscana), si è ambientata splendidamente ad Alghero. Da parte del sindaco, ha ricevuto gli omaggi della città per celebrare questo importante momento.



