Red 23:36 Manutenzione straordinaria in Via De Martini e altre strade Sono partiti oggi, a Sassari, i lavori di manutenzione straordinaria in Via Giuseppe De Martini, per proseguire con le vie Auzzas e Viziliu. Sarà rifatta la pavimentazione, con la fresatura dei tratti rovinati ed il rifacimento del tappetino







Le attività, coordinate dal Settore comunale delle Infrastrutture della mobilità, saranno eseguite dalla ditta Spea. Salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in tre settimane. Commenti SASSARI - Sono partiti oggi (giovedì), a Sassari, i lavori di manutenzione straordinaria in Via Giuseppe De Martini, per proseguire con le vie Auzzas e Viziliu. Sarà rifatta la pavimentazione, con la fresatura dei tratti rovinati ed il rifacimento del tappetino.Le attività, coordinate dal Settore comunale delle Infrastrutture della mobilità, saranno eseguite dalla ditta Spea. Salvo contrattempi, dovrebbero concludersi in tre settimane.