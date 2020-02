Cor 19:45 Differenziata, frenata invernale

Il caso: solo 9 sanzioni nel 2019 Nessuna penalità per il Comune nel 2019 che raggiunge il 67% di differenziata con un risparmio rispetto al 2018 di circa 180mila euro. Male i mesi invernali, che segnalano un decremento rispetto all´estate. Scarsi i controlli e praticamente assenti le sanzioni







Grazie all'ottimo trend avviato con il nuovo servizio (nell'ottobre del 2017 la differenziata era appena al 45%) il risparmio sulle casse pubbliche è quantificato per il 2019 in circa 180mila euro: raggiunta infatti la soglia del 67%. Soldi riutilizzati quasi totalmente per coprire i costi dell'ampliamento del servizio porta a porta. Con l'obbiettivo dichiarato dagli uffici del 70% per il 2020 (che equivarrebbe a risparmi pari a circa 200mila euro sul costo di conferimento in discarica).



Sempre che s'inverta velocemente l'anomala frenata registrata nei mesi invernali. Diversamente da quanto ci si sarebbe potuto aspettare, infatti, dopo l'estate è aumentato il quantitativo di secco indifferenziato portato in discarica. Motivo per cui dall'Assessorato si è già deciso di correre ai ripari: diffida a Ciclat, eliminazione delle isole informatizzate e stop al ritiro di buste non conformi. «Il disagio - ha ammesso Montis - è stato determinato anche dalla paura della foto sui media delle buste in strada coi bollini». C'è poi un altro piccolo-grande problema sul fronte controlli: nonostante le sollecitazioni (e dichiarazioni, anche a mezzo stampa) nell'ultimo anno le sanzioni comminate ammontano appena a nove.



«E' un problema che va risolto. E' mancata la sensibilizzazione e la fase di controllo», ha chiosato l'assessore, che attribuisce le colpe «alla mancanza di numeri della Polizia locale per effettuare i dovuti controlli». Su questo versante, pronta una nuova campagna per arrivare direttamente ai cittadini (25mila euro il budget a disposizione). Inoltre, l'assessore ha proposto l'apertura di un confronto costante con la Commissione per giungere ad una soluzione condivisa sull'eventualità (valutata anche la sostenibilità economica) di estendere il servizio porta a porta anche in altre zone dell'agro.