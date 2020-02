Red 11:16 La carezza del Papa al Coro Baratz Grande emozione a Roma. Il Coro Baratz di Villassunta, diretto da Riccardo Pinna, ha avuto l’onore di partecipare e cantare all’udienza generale di Papa Francesco nella Sala Nervi, in Vaticano







Mario Luigi Oggianu, presidente fin dalla nascita del coro e tra i fondatori dello stesso, arrivato al suo quinto anno di attività, ha dichiarato: «E' stata una giornata memorabile, emozionante ed irripetibile. Aver partecipato ad un evento così importante mi rende orgoglioso. Sono felice del livello raggiunto ad oggi dal Coro ed in questo va dato grande merito al nostro direttore Riccardo Pinna, che tanto ci ha fatto crescere negli ultimi due anni con un lavoro certosino di cura delle voci e di perfezionamento sonoro. Un ringraziamento speciale va poi al nostro direttore artistico Dario Pinna, sempre estremamente disponibile ed entusiasta di fronte a qualsiasi occasione o proposta possa permettere al Coro Baratz di confrontarsi e crescere, curandosi personalmente di valutare, prima di ogni coinvolgimento dell'organico vocale, quale possa essere l'effettiva validità ed utilità artistico-stilistica di ogni evento o manifestazione».



«Ovviamente – conclude Oggianu - non si possono dimenticare anche tutti ì coristi, le loro famiglie e l'Associazione culturale Beata Vergine Assunta di Villassunta, che tanto fanno per permettere che questo fantastico sogno continui». Menzione particolare, da parte del Santo Padre, al corista più piccolo, il 12enne Andrea Ruiu, che in questa occasione ha avuto l'onore di fare la parte solista nel brano "Luna", di Michele Turnu, guadagnandosi un'indimenticabile carezza sulla testa da parte di Papa Francesco.