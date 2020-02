Cor 15:49 Il baratro, Air Italy in liquidazione La ministra De Micheli: «decisione inaccettabile»

Federalberghi: Alitalia subentri nelle rotte di Olbia Gli azionisti ufficializzano la crisi. Il ministro dei Trasporti: «Comportamento inaccettabile». Più di mille lavoratori nel baratro. Solo 550 a Olbia. Voli cancellati dal 26 febbraio. Ripercussioni all'orizzonte sui cieli di Cagliari e Alghero



La decisione è stata assunta in occasione della riunione di questa mattina. Per la Sardegna ed il trasporto aereo, alle prese con lo stop della continuità territoriale, si tratta di una debacle dalle incerte conseguenze. La notizia ai dipendenti è stata comunicata con una lettera del presidente di Air Italy Roberto Spada. Commenti OLBIA - Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazioneIn questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente. Inoltre Air Italy continuerà a garantire i servizi contrattualizzati con il Ministero della difesa e gli oneri di servizio pubblico, per tutta la durata degli impegni assunti. Alisarda e Qatar Airways, soci rispettivamente al 51% e 49% della controllante di Air Italy, AQA Holding, si sono impegnati a garantire il pagamento di tutti i creditori, inclusi i fornitori di servizi aeroportuali.La decisione è stata assunta in occasione della riunione di questa mattina. Per la Sardegna ed il trasporto aereo, alle prese con lo stop della continuità territoriale, si tratta di una debacle dalle incerte conseguenze. La notizia ai dipendenti è stata comunicata con una lettera del presidente di Air Italy Roberto Spada.