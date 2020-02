video Cor 15:20 Centro storico sventrato, si salvi chi può I lavori per la rete del gas arrivano nel cuore della città di Alghero e tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione. Legambiente chiede lumi sulle autorizzazioni all´installazione dei terminali da parte della Soprintendenza







A sollevare grossi dubbi sull'impatto delle opere nel centro storico è Legambiente, che chiede pubblicamente all'Amministrazione se la Soprintendenza abbia dato tutte le autorizzazioni per gli scavi e la successiva installazione dei terminali del gas in facciata. «Il centro storico di Alghero è un gioiello che abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni. Anzi dobbiamo fare di tutto per migliorarlo, a iniziare dalle facciate di età spagnola o sabauda svilite da una selva di cavi, fili e tubazioni rigorosamente a vista». Commenti ALGHERO - La V Commissione consiliare ha esaminato lo stato delle procedure relative alla realizzazione della rete del gas nel centro storico e sugli interventi nella rete idrica nel resto dell’abitato da parte di Abbanoa. Il presidente Christian Mulas ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione in fase di realizzazione degli scavi e del successivo posizionamento degli acciottolati.La relazione dell’Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru ha chiarito i tempi e le modalità esecuzione dell’opera sottolineando come «sia destinata a produrre benefici e risparmi per i cittadini». Ma l'arrivo degli scavi nel cuore della città genera preoccupazione e malumore tra commercianti e residenti. Primi problemi già in questi giorni in via Gilbert Ferret.A sollevare grossi dubbi sull'impatto delle opere nel centro storico è Legambiente, che chiede pubblicamente all'Amministrazione se la Soprintendenza abbia dato tutte le autorizzazioni per gli scavi e la successiva installazione dei terminali del gas in facciata. «Il centro storico di Alghero è un gioiello che abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni. Anzi dobbiamo fare di tutto per migliorarlo, a iniziare dalle facciate di età spagnola o sabauda svilite da una selva di cavi, fili e tubazioni rigorosamente a vista». Guarda e condividi il video su Alguer.tv