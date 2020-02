Red 22:11 Calcio a 5: bella vittoria per la Futsal La compagine algherese batte la 4 Mori per 9-5 nel match-salvezza valido per il campionato regionale di serie C1, grazie alla tripletta di Sechi, alla doppietta di Trentadue ed alle reti di Dengra Vera, Fozzi, Carta ed Idili







PRIMO TEMPO. Dopo i primi minuti volati via senza grossi sussulti, i giallorossi sbloccano la partita al 5’ con Sechi, bravo poi a raddoppiare con una bella azione solitaria due minuti dopo. Il tris arriva con lo spagnolo Dengra Vera, nel momento in cui gli ospiti si trovano in inferiorità numerica. Al 13’, gli ospiti provano a rientrare in partita (3-1), ma poco prima dell’intervallo Sechi, ben servito da Canu, porta la formazione algherese sul 4-1.



SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa, uno-due micidiale dei giallorossi, con Fozzi ed una potente conclusione di Trentadue (6-1). Pratica che sembra già archiviata, anche se la 4 mori sfrutta al meglio il portiere di movimento per il 6-2. Al secondo gol ospite risponde Trentadue per il 7-2, ma la formazione ospite torna clamorosamente in partita, arrivando fino al 7-5. Però, Carta ed Idili, nel finale, fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi giallorossi, fissando il risultato sul 9-5 finale, che valgono tre punti fondamentali in chiave salvezza.