Alghero: proroga e rinnovo permessi per la Ztl

ALGHERO - Il termine ultimo per il rinnovo delle autorizzazioni a favore degli aventi diritto dei permessi per la Zona traffico limitato ad Alghero è fissato per sabato 29 febbraio. Ad averne diritto sono i clienti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per carico e scarico bagagli siti all'interno dell'area Ztl, autorizzazioni provvisorie in deroga-veicoli di m.c.p.c. superiore a 2,5 tonnellate, autorizzazioni provvisorie per assistenza domiciliare, ministri di culto, medici di base e pediatri, guardia medica, testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive, servizi.Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2 o inviate via Pec all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. La modulistica può essere scaricata dal sito internet istituzionale del Comune di Alghero (Servizi al cittadino-modulistica) o ritirata al front office del Comando di Polizia locale, in Via Mazzini 184.Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numero 079/9978116 o 079/9978131. Oppure anche via e-mail, all'indirizzo web ztl@comune.alghero.ss.it.