Questura Nuoro: ecco il nuovo dirigente

Nella foto: Vincenzo Frontera Commenti NUORO - Da lunedì, il primo dirigente della Polizia di Stato Vincenzo Frontera ha assunto la direzione della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Nuoro. Il 55enne Frontera, laureato in Giurisprudenza, è entrato nell’Amministrazione nel 1982, e poi ha frequentato il corso di formazione quadriennale all’Istituto superiore di Polizia.Nel corso della carriera, ha diretto il Commissariato di Pubblica sicurezza di Pachino (in provincia di Siracusa), l’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e la “Sezione Falchi” della Questura di Siracusa, la Squadra Nautica della Polizia di Siracusa e quella di Augusta. E’ quindi stato dirigente del Commissariato e dell’ufficio della Polizia di Frontiera di Augusta. Negli ultimi tredici anni, ha diretto la Digos della Questura di Siracusa.Il primo luglio 2019, è stato nominato primo dirigente della Polizia di Stato e, al termine del corso dirigenziale, è stato assegnato alla Questura di Nuoro. Vincenzo Frontera ha frequentato e conseguito il Master in Psicologia giudiziaria all’Istituto superiore di Scienze criminali di Siracusa, diretto dal professore Sherif Bassioni.Nella foto: Vincenzo Frontera