Sportello Ats, nuovi orari a Sorso

Per ottimizzare la gestione amministrativa e completare le attività di back office, gli orari di apertura al pubblico degli uffici di Sorso del Servizio amministrativo distrettuale di sportello (dedicati alla scelta e revoca del medico, agli ausili per l'incontinenza, all’esenzione dal ticket e all’attivazione della tessera sanitaria) subiranno una variazione.



A partire da questa settimana e fino alla fine di marzo questi sportelli, situati all'interno della Casa della Salute in via Dessì n. 4, resteranno chiusi al pubblico il martedì e il giovedì pomeriggio. Di seguito il nuovo programma orario dedicato al pubblico: lunedì dalle 8:30 alle 12:30; martedì dalle 8:30 alle 12:30; mercoledì dalle 8:30 alle 12:30; giovedì dalle 8:30 alle 12:30; venerdì dalle 8:30 alle 12:30.