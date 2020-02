Red 22:26 Controlli cavalcavia: Buddi Buddi chiusa due ore Dalle 15.30 alle 17.30 di domani, sarà chiusa al traffico Via Buddi Buddi, in direzione Platamona, nel tratto compreso tra l´incrocio con Via Sette fratelli ed il numero civico 48







Le prove di carico saranno effettuate utilizzando camion a quattro assi e carico massimo di 400quintali ciascuno. I rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici. Commenti SASSARI - Dalle 15.30 alle 17.30 di domani, venerdì 21 febbraio, sarà chiusa al traffico Via Buddi Buddi, in direzione Platamona, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Sette fratelli ed il numero civico 48. Sarà consentito soltanto il traffico locale, fino alla stazione di rifornimento.Sono modifiche alla viabilità necessarie per eseguire le verifiche di carico sul cavalcaferrovia Buddi Budd e sul cavalcavia Rodda Quadda. Entrambe le opere si trovano sulla Buddi Buddi, tra l'incrocio con la Strada vicinale Zuari e l'ingresso del numero civico 48 (vicino al “Bar Graziella”).Le prove di carico saranno effettuate utilizzando camion a quattro assi e carico massimo di 400quintali ciascuno. I rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici.