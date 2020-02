Red 19:29 Raccolta differenziata: nuovi orari per ritiro sacchetti Nuovi orari per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata a Porto Torres. I cittadini potranno recarsi nell´Ecocentro comunale, in Via Fontana Vecchia, anche di pomeriggio







A partire da lunedì 24 febbraio, le buste per il conferimento dei rifiuti si potranno ritirare, sempre nell'Ecocentro comunale, il lunedì (dalle 9 alle 11), il martedì (dalle 15 alle 17) ed il mercoledì (dalle 9 alle 11). Rispetto al precedente calendario, è stato quindi modificato l'orario del martedì, in modo da permettere ai cittadini il ritiro dei sacchetti almeno durante un pomeriggio. Commenti PORTO TORRES – Nuovi orari per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata a Porto Torres. I cittadini potranno recarsi nell'Ecocentro comunale, in Via Fontana Vecchia, anche di pomeriggio.A partire da lunedì 24 febbraio, le buste per il conferimento dei rifiuti si potranno ritirare, sempre nell'Ecocentro comunale, il lunedì (dalle 9 alle 11), il martedì (dalle 15 alle 17) ed il mercoledì (dalle 9 alle 11). Rispetto al precedente calendario, è stato quindi modificato l'orario del martedì, in modo da permettere ai cittadini il ritiro dei sacchetti almeno durante un pomeriggio.