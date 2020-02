video Antonio Burruni 21:17 I quattro punti di Fratelli d´Italia



Questa mattina, banchetto del partito in Largo San Francesco per chiedere ai cittadini di firmare per l´elezione diretta del Presidente della Repubblica, per l´abolizione dei senatori a vita, per il tetto alle tasse in Costituzione e per la Supremazia dell´ordinamento italiano su quello europeo. Ecco cosa ne pensa il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Christian Mulas ai microfoni del Quotidiano di Alghero