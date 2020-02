Red 15:06 L´alimentazione secondo l´Ute Alghero Proseguono gli appuntamenti con l´Università delle tre età di Alghero. Domani pomeriggio, nella sede di Via Sassari 179, il biologo nutrizionista Andrea Belli terrà una conferenza su “L’Alimentazione come base per una vita in salute”



Commenti ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti con l'Università delle tre età di Alghero. Domani, giovedì 27 febbraio, alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179, il biologo nutrizionista Andrea Belli terrà una conferenza su “L’Alimentazione come base per una vita in salute”.