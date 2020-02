Red 22:04 Piano Bonifica «voluto con tutte le nostre forze» I consiglieri comunali del Centrosinistra algherese commentano l´approvazione unanime del Piano di valorizzazione e conservazione della Bonifica in Aula, sottolineando il «grande impegno» sostenuto con «studio e passione»







«Una delibera importante, conclusiva di un iter complesso e che tanto impegno ha richiesto nel corso della passata consiliatura. Con la definitiva approvazione in Consiglio – sottolineano i consiglieri d'Opposizione - si liberano la Nurra e in particolare le aziende agricole che, in questa maniera, potranno usufruire di finanziamenti comunitari da Psr rilanciando le proprie aziende e l’economia del territorio. Si potrà, inoltre, intervenire ora con il piano di mitigazione per ridurre quelle aree che ad oggi sono legate alla fascia di rispetto». Commenti ALGHERO - «Finalmente il Piano di valorizzazione della Bonifica è norma in modo definitivo, con il recepimento delle prescrizioni della Regione, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale nel marzo 2019». Inizia così la nota firmata dai consiglieri comunali del Centrosinistra algherese, che commentano con soddisfazione l'approvazione unanime del Piano di valorizzazione e conservazione della Bonifica [GUARDA] «Si completa così un iter iniziato nel 2014, con l’adozione nel 2017. L’abbiamo voluto con tutte le nostre forze, con grande impegno, studio e passione. E’ un nostro orgoglio – sottolineano Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo - frutto di un lavoro lungo e faticoso. Vanno ringraziati i tecnici, gli assessori Usai, Balzani e Piras, i consiglieri comunali che ci hanno creduto fino in fondo, con una ricercata e ritrovata intesa con la Regione».«Una delibera importante, conclusiva di un iter complesso e che tanto impegno ha richiesto nel corso della passata consiliatura. Con la definitiva approvazione in Consiglio – sottolineano i consiglieri d'Opposizione - si liberano la Nurra e in particolare le aziende agricole che, in questa maniera, potranno usufruire di finanziamenti comunitari da Psr rilanciando le proprie aziende e l’economia del territorio. Si potrà, inoltre, intervenire ora con il piano di mitigazione per ridurre quelle aree che ad oggi sono legate alla fascia di rispetto».