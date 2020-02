A.B. 14:16 «Coppa Davis, strumento di promozione» Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, durante la presentazione della sfida Italia-Corea del Sud, valida per il turno preliminare, che si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo sui campi in terra battuta del Tc Cagliari







CAGLIARI - «Abbiamo sostenuto con convinzione questo importante evento sportivo, che per la Sardegna rappresenta, grazie alla sinergia coi diversi protagonisti, uno strumento eccezionale di promozione del territorio e dell'immagine su scala nazionale ed internazionale». Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, durante la presentazione della sfida Italia-Corea del Sud, valida per il turno preliminare della Coppa Davis, che si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.Per la sfida, capitan Corrado Barazzutti ha convocato Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. «Una Regione attenta ai grandi eventi, anche sportivi, da inquadrare all'interno della politica dei tanti turismi possibili in Sardegna per diventare sempre più competitivi nello scenario mondiale, soprattutto con il primario obiettivo della destagionalizzazione dei flussi», ha aggiunto Solinas, che ha anche evidenziato come dallo sport possa partire un messaggio di fiducia e speranza in un momento difficile per tutti.«Una vetrina eccezionale, non solo per Cagliari che ospita l'evento, ma per tutta l'Isola – ha evidenziato l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa – Anche le manifestazioni sportive di questo livello sono fattori attrattivi per promuovere ovunque il "prodotto Sardegna", con le sue innumerevoli specificità, ambiente, storia e tradizioni, archeologia, enogastronomia». «Un'opportunità di promozione per la Sardegna che punta ad allungare la propria stagione turistica, anche grazie ad eventi sportivi, nel tentativo di superare la concorrenza», ha concluso l'assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino.