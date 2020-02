Red 9:18 Assemblea per l´Avis Alghero Domenica, il salone della chiesa della Mercede, in Via Giovanni XXIII, ospiterà la 51esima assemblea annuale dei soci dell´Avis Alghero. La prima convocazione è per le 9 e, in mancanza del numero legale, alle 10 in seconda, qualsiasi sia il numero dei soci presenti







I principali punti all'ordine del giorno saranno l'elezione dei componenti della Commissione verifica poteri 2020-2023; la relazioni del Consiglio direttivo ed attività svolta durante il 2019; relazione e presentazione del Bilancio consuntivo del 2019 e preventivo del 2020; relazione dei revisori dei conti e della Commissione verifica poteri. Ed ancora, l'elezione dei delegati all'Assemblea dell' Avis provinciale di Sassari e la designazione dei delegati all'assemblea Avis regionale Sardegna ed Avis nazionale. Commenti ALGHERO – Domenica 1 marzo, il salone della chiesa della Mercede, in Via Giovanni XXIII, ospiterà la 51esima assemblea annuale dei soci dell'Avis Alghero. La prima convocazione è per le 9 e, in mancanza del numero legale, alle 10 in seconda, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.I principali punti all'ordine del giorno saranno l'elezione dei componenti della Commissione verifica poteri 2020-2023; la relazioni del Consiglio direttivo ed attività svolta durante il 2019; relazione e presentazione del Bilancio consuntivo del 2019 e preventivo del 2020; relazione dei revisori dei conti e della Commissione verifica poteri. Ed ancora, l'elezione dei delegati all'Assemblea dell' Avis provinciale di Sassari e la designazione dei delegati all'assemblea Avis regionale Sardegna ed Avis nazionale.