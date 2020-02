Red 19:21 Mamoiada: attentato ad un allevatore Questa mattina, i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono intervenuti in località “Su Cau”, nel territorio comunale di Mamoiada, per un fallito attentato ai danni di un allevatore del luogo



MAMOIADA - Questa mattina (giovedì), i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono intervenuti in località “Su Cau”, nel territorio comunale di Mamoiada, per un fallito attentato ai danni di un allevatore del luogo. L’aggressore, nascosto vicino ad un ovile, ha ingaggiato l’uomo appena sceso dall’autovettura, ma non è riuscito a portare a termine quanto era nelle sue intenzioni per la pronta reazione della vittima che, raggiunto il paese, ha dato l’allarme ai militari della locale Stazione.



Sul posto, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri delle Squadriglie per la ricerca dell’aggressore. Sono in corso accertamenti e rilievi da parte dei militari della Compagnia di Nuoro e del Reparto Operativo del Comando provinciale.