A San Marco 4 ettari per la posidonia spiaggiata

video 17:12 Posidonia, Fois: impianto a servizio del territorio «Il progetto sarà utile non solo per le coste di Alghero, ma anche per tutti quei territori che attualmente soffrono di svariati problemi». Ne è convinto Pietrino Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari che partecipa attivamente alla realizzazione del nuovo impianto da realizzare a San Marco per la gestione della posidonia spiaggiata.