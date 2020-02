Red 23:11 Ploaghe festeggia Tia Lisighedda E’ stata una grande festa quella che parenti ed amici hanno dedicato alla signora Lisa Peruzzu per il 100esimo compleanno. Un evento che Tia Lisighedda ha voluto condividere con tutte le persone a lei vicine e che le hanno mostrato, anche in questa circostanza, un enorme affetto







Nei locali del Ricovero San Vincenzo, dove la festeggiata è ospite da alcuni anni, grazie anche alle cure ed all’affetto dei dipendenti è stata organizzata una celebrazione allegra e ricca di colori. La festa è iniziata con l’omaggio consegnato dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, accompagnato dal vicesindaco Gerolamo Masala, dall’assessore comunale Francesca Salariu e dal consigliere Mario Muggiolu. Una targa ed un mazzo di fiori che l’Amministrazione comunale ha voluto donare alla centenaria a nome dell’intera comunità.



Nell’occasione, il parroco don Giuseppe Virgilio ha celebrato la Santa Messa, coadiuvato da padre Ico Ruiu alla presenza di tutti gli invitati. Dopo la messa e le foto di rito, il taglio della torta ha suggellato il momento di allegria e partecipazione. Visibilmente emozionata, Tia Lisighedda ha ricevuto gli auguri dai presenti e ha voluto dialogare con ciascuna delle persone che hanno partecipato ai festeggiamenti in suo onore con una lucidità invidiabile nonostante la veneranda età. Commenti PLOAGHE - E’ stata una grande festa quella che parenti ed amici hanno dedicato alla signora Lisa Peruzzu per il 100esimo compleanno. Un evento che “tia Lisighedda”, come la chiamano amorevolmente in paese, ha voluto condividere con tutte le persone a lei vicine e che le hanno mostrato, anche in questa circostanza, un enorme affetto.Nei locali del Ricovero San Vincenzo, dove la festeggiata è ospite da alcuni anni, grazie anche alle cure ed all’affetto dei dipendenti è stata organizzata una celebrazione allegra e ricca di colori. La festa è iniziata con l’omaggio consegnato dal sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, accompagnato dal vicesindaco Gerolamo Masala, dall’assessore comunale Francesca Salariu e dal consigliere Mario Muggiolu. Una targa ed un mazzo di fiori che l’Amministrazione comunale ha voluto donare alla centenaria a nome dell’intera comunità.Nell’occasione, il parroco don Giuseppe Virgilio ha celebrato la Santa Messa, coadiuvato da padre Ico Ruiu alla presenza di tutti gli invitati. Dopo la messa e le foto di rito, il taglio della torta ha suggellato il momento di allegria e partecipazione. Visibilmente emozionata, Tia Lisighedda ha ricevuto gli auguri dai presenti e ha voluto dialogare con ciascuna delle persone che hanno partecipato ai festeggiamenti in suo onore con una lucidità invidiabile nonostante la veneranda età.