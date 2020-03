Cor 18:52 Sassari: 68enne cadavere in casa L´uomo ritrovato privo di vita, col corpo riverso sul letto della propria abitazione di via Pozzomaggiore. Sul posto operatori del 118 e forze dell´ordine



SASSARI - Tragedia a Sassari. Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato rinvenuto all'intero dell'abitazione dove viveva, disteso sul letto. Secondo le prime indiscrezioni l'uomo sarebbe morto per cause naturali. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa che non lo vedevano da giorni. Sul posto l'intervento degli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.