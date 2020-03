Red 13:26 Nuovo presidente per Confapi Sardegna Carlo Ferrari è il nuovo presidente dell´UnionAlimentari Confapi Sardegna per il triennio 2020/2023. Rinnovato anche il Consiglio direttivo, composto da Lorella Ambus, Umberto Brundu, Mauro Contini, Gavino Guiso e Cesello Putzu







Carlo Ferrari guiderà l’UnionAlimentari di Confapi Sardegna fino al 2023, con un ampio programma che punta a dare centralità alle esigenze delle imprese associate operanti nell'intera filiera del comparto agro-alimentare, raccogliendone le istanze e supportandole nei loro programmi di sviluppo in Sardegna nonché incoraggiandone l'apertura verso i mercati extraregionali. Il neopresidente, dopo aver ringraziato per la fiducia, ha dichiarato di voler imprimere fin da subito uno slancio operativo all'attività di analisi e confronto sulle criticità del settore, ma anche sul ventaglio di opportunità aperte dal contesto normativo e dai nuovi scenari di mercato.



Ferrari ha rimarcato come i suoi intendimenti programmatici siano in piena sintonia con le linee di attività regionale portate avanti dalla Confapi Sardegna, guidata dal presidente Giorgio Delpiano. Pertanto, l’UnionAlimentari rispecchierà per il proprio settore il ruolo di qualificata rappresentanza nei tavoli istituzionali sia a livello territoriale, sia regionale per tutelare e promuovere gli interessi della categoria.



Nella foto: il nuovo presidente Carlo Ferrari Commenti ORISTANO - L'Assemblea delle imprese alimentari aderenti a Confapi Sardegna, convocata ad Oristano nei giorni scorsi, ha eletto il Consiglio direttivo composto da Lorella Ambus (CP&G), Umberto Brundu (Brundu), Mauro Contini (Azienda vinicola Contini), Gavino Guiso (Guiso formaggi), Cesello Putzu (Blue Marlin) e Carlo Ferrari, rappresentante dell'azienda “Riso IFerrari”. Dopo l’insediamento, il Direttivo ha proceduto a nominare all'unanimità il presidente: è il 45enne Ferrari, titolare dell'azienda omonima con sede a Cabras e che vanta una pluridecennale attività nella produzione risicola di eccellenza.Carlo Ferrari guiderà l’UnionAlimentari di Confapi Sardegna fino al 2023, con un ampio programma che punta a dare centralità alle esigenze delle imprese associate operanti nell'intera filiera del comparto agro-alimentare, raccogliendone le istanze e supportandole nei loro programmi di sviluppo in Sardegna nonché incoraggiandone l'apertura verso i mercati extraregionali. Il neopresidente, dopo aver ringraziato per la fiducia, ha dichiarato di voler imprimere fin da subito uno slancio operativo all'attività di analisi e confronto sulle criticità del settore, ma anche sul ventaglio di opportunità aperte dal contesto normativo e dai nuovi scenari di mercato.Ferrari ha rimarcato come i suoi intendimenti programmatici siano in piena sintonia con le linee di attività regionale portate avanti dalla Confapi Sardegna, guidata dal presidente Giorgio Delpiano. Pertanto, l’UnionAlimentari rispecchierà per il proprio settore il ruolo di qualificata rappresentanza nei tavoli istituzionali sia a livello territoriale, sia regionale per tutelare e promuovere gli interessi della categoria.Nella foto: il nuovo presidente Carlo Ferrari