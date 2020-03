Red 19:09 La Giornata delle donne di Fidapa Venerdì sera, la Sezione di Alghero dell´associazione, presieduta da Silvana Pinna, ricorderà la Giornata internazionale della Donna nella Sala del Consiglio comunale, concessa dall’Amministrazione







Il Premio di quest’anno ha una valenza forte e particolarmente sentita dalla locale Sezione, perché riguarda la storia e l’identità della città che si impegna, prevalentemente attraverso le donne, a preservare dall’oblio la cultura che la caratterizza come unica città catalana d’Italia. L’omaggio della Fidapa è rivolto a Yasmin Bradi (vincitrice del Premio Andrea Parodi per la critica, giovane eclettica cantante che porta la “llengua” in diversi festival italiani ed internazionali dedicati alle lingue minoritarie), Anna Maria Ceccotti (impegnata da sempre, come insegnante, autrice e regista a promuovere il patrimonio linguistico e musicale della città nelle nuove generazioni, coinvolte in numerose commedie musicali), Irene Coghene (fondatrice del gruppo locale della Plataforma per la llengua, della quale coordina tutte le attività per la tutela dell’alguerés e delle tradizioni culturali; ha ricevuto il Premio d’Actuació cívica de la Fundació Carulla per la difesa della lingua) e Carla Valentino (vicepresidente dell’Omnium cultural, operatrice dell’Ufficio linguistico del Comune, ha collaborato con l’Espai Llull e tradotto molti libri per l’infanzia come il Piccolo principe. E’ l’unica donna algherese vincitrice del prestigioso Premi Josep Maria Batista i Roca per il suo costante impegno a favore della divulgazione della lingua).



Alle premiate saranno consegnati i gioielli “Perseadesign”, realizzati dall’architetto Monica Bardino. Allieterà la serata la violinista Matilde Podda, insegnante dell’Istituto Musicale “G.Verdi” di Alghero.



