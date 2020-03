Cor 12:04 «Greta stuprata, adesivo shock» Greta Thumberg sotto attacco. La deputata di Alghero si scaglia pesantemente contro «la campagna che inneggia allo stupro di una minore da parte di una compagnia petrolifera canadese»







«La vicenda è di una gravità inaudita anche perché risponde a un tentativo ideologico di screditare una battaglia di civiltà per la difesa dell’ambiente con il più becero dei sistemi: la violenza, la violenza criminale», sottolinea la parlamentare assieme ai deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente ed Esteri alla Camera.



«Da quanto è trapelato da ambienti aziendali, il vergognoso adesivo è stato pensato da più persone ed è circolato come materiale promozionale di X-Site. L’immagine era destinata a finire su elmetti o altre cose simili, per il divertimento perverso di qualcuno», continuano i deputati.



