Cagliari: Coppa Davis a porte chiuse

CAGLIARI - In ottemperanza alle disposizioni governative in materia di contrasto alla potenziale diffusione del CoronaVirus, l'incontro di Coppa Davis Italia-Corea del sud, in programma venerdì 6 e sabato 7 marzo al Tc Cagliari, si svolgerà senza la presenza di pubblico sulle tribune. Chi vorrà assistere al confronto che deciderà quale delle due Nazioni disputerà la fase finale della Coppa Davis, in novembre a Madrid, potrà farlo sul canale televisivo della Fit SuperTennis, che trasmetterà integralmente in diretta le due giornate di gioco.In accordo con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, quale scelta di correttezza e lealtà nei loro confronti, la Federazione italiana tennis ha pertanto deciso di rimborsare tutti gli appassionati che hanno acquistato abbonamenti o biglietti allo scopo di assistere alla sfida dagli spalti del Centrale. Chi ha effettuato l'acquisto nei punti vendita TicketOne potrà recarvisi per chiedere il rimborso a partire da lunedì 16 marzo fino a mercoledì 15 aprile.Invece, gli abbonamenti ed i biglietti acquistati on-line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i call center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita) dalla stessa azienda, senza richiesta specifica da parte dell'acquirente, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del sito. Dal rimborso saranno escluse unicamente le commissioni di servizio ed i servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi richiesti.Nella foto: il capitano della Nazionale italiana Corrado Barazzutti