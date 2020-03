Antonio Burruni 9:10 Basket: Mercede in semifinale La compagine algherese vince anche gara2, 51-73 sul campo del Su Planu, e vola in semifinale play-off del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, con prima sfida a Sassari







Al PalaGenneruxi, la sfida parte in equilibrio, con le ospiti che chiudono con due punti di vantaggio, 15-17, e Kaleva già in doppia cifra. Nel secondo quarto, il match prende con decisione la via della Riviera del corallo, con un 14-24 parziale che manda le algheresi al riposo con un vantaggio in doppia cifra (+12), sul 29-41, con Maniero in doppia cifra. Al rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia, con la Mercede che dilata di altre otto lunghezze il proprio vantaggio, arrivando alla terza sirena sul 40-60. L'ultimo quarto vede le algheresi controllare le avversarie fino al 51-73 che vale la qualificazione.



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 31punti, ben coadiuvata da Ivona Kozhobashiovska con 10. Tra le locali, in doppia cifra Piaz con 16punti, Febbo con 11 e Maniero con 10.



SU PLANU-MERCEDE ALGHERO 51-73:

SU PLANU: Febbo 11, Maniero 10, Piaz 16, Saba 5, Vargiu 3, Pirino 2, Stara 4, Dessalvi. Coach

MERCEDE ALGHERO: Lubrano, Corbia 6, Spiga 9, Canu 7, Kozhobashiovska 10, Kaleva 31, Zidda 4, Solinas 4, Usai, Milia, Obinu, Masnata 2. Coach Manuela Monticelli.

