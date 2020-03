Cor 17:07 Adapt, via libera al progetto ad Alghero Mira al rafforzamento delle capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche







L’obiettivo è quello di mettere in campo delle iniziative le conoscenze, le competenze istituzionali, della società civile; definendo strategie e piani di adattamento, appunto, ai cambiamenti climatici; realizzando azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni derivanti dalle alluvioni urbane. Si tratta di un progetto europeo.



«Si tratta di progetti che concorrono a migliorare e rafforzare la corretta gestione del territorio attraverso modelli innovativi di governance integrata del territorio. Il Contratto di Laguna e il Progetto Adapt diventano, quindi, strumenti fondamentali per attuare il processo che aiuti le Istituzioni Pubbliche, i privati e i portatori di interesse ad individuare strumenti di gestione e di programmazione sostenibili e integrati dei territori» precisa il presidente della Commissione, Christian Mulas (nella foto). Commenti ALGHERO - Via libera all’unanimità dei presenti della Commissione Ambiente del Comune di Alghero al progetto "Adapt", che mira al rafforzamento delle capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche.L’obiettivo è quello di mettere in campo delle iniziative le conoscenze, le competenze istituzionali, della società civile; definendo strategie e piani di adattamento, appunto, ai cambiamenti climatici; realizzando azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni derivanti dalle alluvioni urbane. Si tratta di un progetto europeo.«Si tratta di progetti che concorrono a migliorare e rafforzare la corretta gestione del territorio attraverso modelli innovativi di governance integrata del territorio. Il Contratto di Laguna e il Progettodiventano, quindi, strumenti fondamentali per attuare il processo che aiuti le Istituzioni Pubbliche, i privati e i portatori di interesse ad individuare strumenti di gestione e di programmazione sostenibili e integrati dei territori» precisa il presidente della Commissione, Christian Mulas ().