Festa per i cent´anni di Vittoria Mura

Nella foto: un momento della festa svoltasi ad Alghero Commenti ALGHERO – Sabato pomeriggio, festa a Santa Maria la Palma, a casa di Vittoria Mura, per il compleanno dei suoi cento anni. Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha voluto fare gli auguri alla signora con un mazzo di fiori. La festa è stata preceduta dalla Santa Messa celebrata nel piazzale della casa da padre Sebastiano Martinez. La signora Vittoria è stata festeggiata dai suoi quattro figli, nipoti e pronipoti.Nella foto: un momento della festa svoltasi ad Alghero