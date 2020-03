A.B. 15:02 CoronaVirus, Dinamo: «porte chiuse o non si gioca» Il Banco di Sardegna Sassari e la Federazione italiana pallacanestro hanno chiesto di disputare la partita di domani, valida per la sfida di ritorno del Round of 16 della Basketball champions league, a porte chiuse. In assenza di questa misura precauzionale, la Dinamo lascerà Burgos senza disputare la gara



Commenti SASSARI - Alla luce delle ultime notizie sulla repentina diffusione del CoronaVirus nella provincia di Burgos (Spagna), Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari e la Federazione italiana pallacanestro hanno chiesto di disputare la partita di domani, martedì 10 marzo, valida per la sfida di ritorno del Round of 16 della Basketball champions league, a porte chiuse. In assenza di questa misura precauzionale, necessaria per salvaguardare la salute di squadra e staff, la Dinamo lascerà Burgos senza disputare la gara.