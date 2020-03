A.B. 16:08 Basket: Burgos-Dinamo si gioca a porte chiuse La Basketball champions league ha ufficializzato lo svolgimento a porte chiuse della sfida di questa sera, in programma in Spagna e valida come match di ritorno del Round of 16







Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco e patron Stefano Sardara Commenti SASSARI - La sfida di questa sera (martedì) San Pablo Burgos e Banco di Sardegna Dinamo Sassari si disputerà a porte chiuse. Dopo una lunga mattinata di consultazioni, il Governo spagnolo ha decretato la necessità di adottare misure restrittive per fronteggiare il rapido contagio del Covid-19: il match di ritorno del Round of 16, in agenda alle 20.30, si giocherà dunque senza pubblico.«Siamo felici che alla fine sia stata fatta una scelta responsabile: dispiace anche a noi che la partita si disputi senza pubblico - commenta il presidente della Dinamo Stefano Sardara - abbiamo giocato a Roma in un PalaEur vuoto ed è stato surreale. Abbiamo chiesto a gran voce questa limitazione, certi che fosse la scelta più giusta, in Italia combattiamo con questa situazione da più tempo, siamo avanti da un mese rispetto al resto d’Europa, conosciamo meglio questa epidemia e questo virus che ha una diffusione del contagio altissima».«Abbiamo atteso responsabilmente questo provvedimento, certi della comprensione e della prudenza delle autorità spagnole da sempre di alto profilo nella tutela della salute ed eravamo certi che avrebbero fatto la scelta migliore. Li ringraziamo sinceramente non solo a nome nostro ma anche a nome delle comunità italiane e spagnole che sarebbero poi state in pericolo con una maggiore esposizione al problema», ha concluso Sardara.Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco e patron Stefano Sardara