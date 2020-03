Red 12:16 Nuoro: accessi limitati ai servizi camerali Per limitare il più possibile le occasioni di contatto e l´eventuale diffusione del Covid19, l’accesso agli uffici della Camera di commercio di Nuoro (registro delle imprese, albo imprese artigiane, diritto annuale, protesti, marchi e brevetti, mediazione civile, ecc.) fino a venerdì 3 aprile sarà limitato ai casi di urgenza







L'accesso alla struttura camerale sarà autorizzato solo su appuntamento telefonico da concordare con gli uffici interessati. Gli utenti dovranno presentarsi negli uffici nell'orario concordato, non essendo consentite le attese negli spazi comuni della sede camerale.



Inoltre, le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore utilizzando per l'accesso Spid o Cns, mentre visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito internet di RegistroImprese, con pagamento con carta di credito. Qualunque aggiornamento sulle misure di contenimento del Covid19 verrà pubblicato subito sulla pagina dedicata all'interno del sito camerale.