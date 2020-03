Red 23:11 «Risorse straordinarie per il San Francesco» Lo ha chiesto Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia, intervenendo oggi in Consiglio regionale, nel corso della discussione generale sulla Finanziaria







«Dieci primari hanno addirittura richiesto la chiusura delle attività svolte, se non verranno chiariti alcuni aspetti relativi alla gestione del contenimento della diffusione del virus. Gli infermieri, inoltre, denunciano la mancanza di presidi adeguati a proteggere il personale sanitario. Nuoro, con quindici tamponi positivi, pari a poco meno della metà del totale dei casi accertati in tutta la regione, rappresenta la realtà più critica in Sardegna. Sono necessari quindi – chiede Saiu - provvedimenti urgenti e straordinari, anche di natura finanziaria, per evitare che il contagio si diffonda».



