Red 8:26 Chiuso il Dipartimento di Medicina veterinaria Uniss Considerata l’emergenza CoronaVirus, in via precauzionale, il rettore dell’Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli ha disposto la chiusura del Dipartimento di Medicina veterinaria, con la sospensione di tutte le attività



Commenti SASSARI - Considerata l’emergenza CoronaVirus, in via precauzionale, il rettore dell’Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli ha disposto la chiusura del Dipartimento di Medicina veterinaria, con la sospensione di tutte le attività. Il provvedimento ha effetto immediato ed è valido fino a domenica 15 marzo. Le attività potranno riprendere lunedì 16, salvo eventuali slittamenti dovuti alla variabilità della situazione, un’emergenza a cui l’Ateneo sta rispondendo su diversi fronti.