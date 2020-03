Red 22:32 «Sardegna si stringe attorno alle famiglie delle vittime» Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, anche a nome dell’intera Assemblea, esprime cordoglio e costernazione per la perdita delle due persone affette dal CoronaVirus







«Anche la Sardegna, nonostante l’abnegazione di medici, infermieri e volontari sta pagando un pesante tributo. Siamo certi che con l’aiuto di tutti, con l’operosità e il grande senso di responsabilità che contraddistingue il nostro popolo, torneremo presto alla normalità», prosegue Pais.



«Invito tutti, i giovani e gli adulti ad osservare strettamente le regole. La salute, é un bene troppo prezioso per metterla a rischio con comportamenti che potrebbero recare danno a tutti, compresi i nostri cari», conclude il presidente del Consiglio regionale.



Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ALGHERO - «In questo momento di profondo dolore per la perdita dei nostri conterranei a causa del CoronaVirus, siamo più che mai convinti che, se osserveremo le regole, usciremo al più presto da questa grave emergenza». Il presidente del consiglio regionale Michele Pais, profondamente commosso, anche a nome dell’intera Assemblea, esprime cordoglio e costernazione per la perdita delle due persone, di Cagliari e di Sassari, affette dal CoronaVirus [LEGGI] «Anche la Sardegna, nonostante l’abnegazione di medici, infermieri e volontari sta pagando un pesante tributo. Siamo certi che con l’aiuto di tutti, con l’operosità e il grande senso di responsabilità che contraddistingue il nostro popolo, torneremo presto alla normalità», prosegue Pais.«Invito tutti, i giovani e gli adulti ad osservare strettamente le regole. La salute, é un bene troppo prezioso per metterla a rischio con comportamenti che potrebbero recare danno a tutti, compresi i nostri cari», conclude il presidente del Consiglio regionale.Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais