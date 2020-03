Cor 11:46 Misericordia Alghero: Farmaci a disabili e anziani Attivato il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci per anziani e disabili con patologie gravi. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare direttamente la Misericordia di Alghero



Covid-19. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare direttamente la Misericordia di Alghero al +39 079 980587. Le consegne verranno garantite il giorno successivo alla prenotazione. Commenti ALGHERO - Al via ad Alghero l'iniziativa di consegna (gratuita) a casa di beni di prima necessità e farmaci per anziani e disabili con patologie gravi. Il servizio è effettuato dalla locale Misericordia di Alghero che collabora con l'Amministrazione comunale e le funzioni del Centro Operativo Comunale per l'Emergenza. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare direttamente la Misericordia di Alghero al +39 079 980587. Le consegne verranno garantite il giorno successivo alla prenotazione.