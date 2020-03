video Cor 19:05 Il rap di Baba esorcizza la clausura



In questo inedito contesto, Alguer.it apre il suo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura. L´omaggio di Andrea "Baba" Casula ai lettori del Quotidiano di Alghero è un'anteprima di 16 barre dedicato ad Alghero e alla situazione mondiale del problema CoronaVirus. Baba spera di poter dare un po' di energia e un attimo di sollievo, perchè è sicuro che andrà tutto bene. Casula è uno dei rapper più “datati” di questa città, si è sempre esposto sugli sfondi sociali e anche questa volta non ha fatto mancare la sua energetica presenza Commenti In questo inedito contesto,apre il suo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura. L´omaggio di Andrea "Baba" Casula ai lettori delè un'anteprima di 16 barre dedicato ad Alghero e alla situazione mondiale del problema CoronaVirus. Baba spera di poter dare un po' di energia e un attimo di sollievo, perchè è sicuro che andrà tutto bene. Casula è uno dei rapper più “datati” di questa città, si è sempre esposto sugli sfondi sociali e anche questa volta non ha fatto mancare la sua energetica presenza Guarda e condividi il video su Alguer.tv