video Cor 14:35 Al Convitto sanitari in prima linea 40 posti letto. Gli ambienti saranno disponibili per il personale sanitario che, seppur non in quarantena, svolge attività sanitaria sovra-esposta (pronto soccorso, radiologie e tutti i reparti del Civile) che rende sconsigliabile la convivenza con familiari vulnerabili. Un’attività utile ad incrementare i livelli di sicurezza per il personale sanitario e per le loro famiglie. Le immagini da Alghero







Una misura precauzionale richiesta dal presidio ospedaliero, alla quale il Commissario della Provincia Pietrino Fois e il Sindaco di Alghero Mario Conoci insieme al dirigente scolastico Vincenzo Scanu hanno risposto positivamente per venire incontro ad una concreta esigenza degli operatori sanitari che stanno lavorando con impegno straordinario in questa emergenza.



«Il nostro compito – Spiegano Mario Conoci e Pietrino Fois - è stare vicino a medici, infermieri, operatori, attraverso ogni iniziativa che possa contribuire a preservare la loro salute e quella dei lor familiari». Tutte le associazioni di volontariato sono coinvolte nelle operazioni coordinate dalla Polizia Municipale: Barraccelli, Misericordia, Radio Club Alghero, Polisoccorso, Alghero Soccorso, Angeli Custodi di Alghero. Commenti ALGHERO - Il convitto di via Tarragona sarà disponibile tra circa tre giorni e verrà messo nella disponibilità del Presidio Ospedaliero di Alghero che lo utilizzerà per gli operatori sanitari che in via precauzionale avranno necessità di essere ospitati temporaneamente. L’ospitalità nel convitto che sarà disposta dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale è dovuta alla necessità di tutelare il personale sanitario, ancorché non in quarantena.Una misura precauzionale richiesta dal presidio ospedaliero, alla quale il Commissario della Provincia Pietrino Fois e il Sindaco di Alghero Mario Conoci insieme al dirigente scolastico Vincenzo Scanu hanno risposto positivamente per venire incontro ad una concreta esigenza degli operatori sanitari che stanno lavorando con impegno straordinario in questa emergenza.«Il nostro compito – Spiegano Mario Conoci e Pietrino Fois - è stare vicino a medici, infermieri, operatori, attraverso ogni iniziativa che possa contribuire a preservare la loro salute e quella dei lor familiari». Tutte le associazioni di volontariato sono coinvolte nelle operazioni coordinate dalla Polizia Municipale: Barraccelli, Misericordia, Radio Club Alghero, Polisoccorso, Alghero Soccorso, Angeli Custodi di Alghero. Guarda e condividi il video su Alguer.tv