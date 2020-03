A.B. 21:16 Clamoroso al Brotzu: esposto e mobilitazione Precipita la gestione dell´emergenza sanitaria in regione. Da nord a sud operatori sanitari mobilitati per le precarie condizioni in cui si ritrovano ad operare. «Se tutti gli operatori dell’Azienda ospedaliera Brotzu non vengono dotati dei Dispositivi di protezione individuale e non vengono sottoposti allo screening CoVid-19 indiremo lo sciopero generale del più grande ospedale cagliaritano», è la minaccia del sindacato Usb Sanità



Usb Sanità, che mette sul tavolo della discussione il problema della sicurezza per gli operatori sanitari, che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita fronteggiando il CoVid-19. Un dato allarmante quello registrato in Sardegna, dove la metà dei contagi proviene dagli ospedali e da li si diffonde.



«L’amministrazione non può pensare di far vivere agli operatori la drammaticità degli eventi come in una “roulette russa” , si devono immediatamente predisporre tutte le misure cautelative e di tutela , bisogna urgentemente sottoporli tutti allo screening CoVid-19. Ci domandiamo, lasciando ad altri la risposta, come mai l’Aou di Sassari predispone lo screening per tutti gli operatori e al Brotzu questo invece non avviene. Inaccettabile che ad oggi visti i diversi contagi non si sia intervenuti in maniera tempestiva», sottolineano i sindacalisti.



