Red 21:03 Accompagnare disabili fuori da casa: si può Ulteriori indicazioni sulle prescrizioni da CoronaVirus vengono rese dall´Amministrazione comunale di Alghero, dopo alcune segnalazioni da parte di diverse famiglie, in relazione alle problematiche di genitori con ragazzi disabili







Resta inteso che ciò va fatto nel rispetto delle regole di sicurezza e con i dispositivi di protezione. Questa possibilità va incontro alle esigenze delle famiglie algheresi, che affrontano quotidianamente la cura delle persone affette da disabilità, le cui attività motorie costituiscono una valenza terapeutica.



Sarà quindi possibile accompagnare i propri figli o familiari a poca distanza da casa, nel rispetto delle regole e muniti di autocertificazione. Nella speranza e nell'attesa che tutto questo passi in fretta. Commenti ALGHERO - Ulteriori indicazioni sulle prescrizioni da CoronaVirus vengono rese dall'Amministrazione comunale di Alghero, dopo alcune segnalazioni da parte di diverse famiglie, in relazione alle problematiche di genitori con ragazzi disabili. Chi ha necessità, per problemi di salute, di accompagnare i propri figli o familiari con problemi di disabilità fuori casa per una breve passeggiata, può farlo.Resta inteso che ciò va fatto nel rispetto delle regole di sicurezza e con i dispositivi di protezione. Questa possibilità va incontro alle esigenze delle famiglie algheresi, che affrontano quotidianamente la cura delle persone affette da disabilità, le cui attività motorie costituiscono una valenza terapeutica.Sarà quindi possibile accompagnare i propri figli o familiari a poca distanza da casa, nel rispetto delle regole e muniti di autocertificazione. Nella speranza e nell'attesa che tutto questo passi in fretta.