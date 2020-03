Red 22:09 Conferenza Regione-Enti locali: cronoprogramma Questa mattina, si è svolta la videoconferenza, alla presenza del presidente dell´Anci Sardegna Emiliano Deiana, di assessori regionali e dei direttori generali degli Assessorati interessati dal tema. Il rapporto del sindaco di Alghero Mario Conoci con il Presidente dell´Anci è pressoché quotidiano







L'elenco del temi sul tavolo riguarda: Dpi per personale medico e paramedico degli ospedali: cronoprogramma distribuzione; rafforzamento delle terapie intensive: informazioni e cronoprogramma di attivazione; ospedali dedicati a Covid-19; tamponi per personale medico e paramedico degli ospedali più esposti al contagio: cronoprogramma dei test a partire dai presidi ospedalieri più esposti (nord Sardegna soprattutto). Ed ancora, Dpi per personale comuni e/o cooperative sociali in particolare su case di cura, case alloggio anziani, ecc: fornitura speciale e screening immediato su anziani delle case alloggio e Rsa; dati ai Comuni fin dal primo tampone positivo; elenco soggetti sottoposti a quarantena; interrelazione Ats e Servizi sociali per completare il quadro dei contatti forniti dal soggetto positivo.



Tra i tempi anche la gestione della povertà insorgente: sburocratizzate procedure Reis in mano ai comuni, fondi 2019/2020; istituzione di un Comitato scientifico sui dati epidemiologici su Covid-19; rinvio Elezioni amministrative e scadenze su relazione di fine mandato; rafforzamento dei Centri Antiviolenza in funzione del contrasto alla violenza domestica su donne e minori con possibilità di mettere a disposizione alloggi separati; forme tutela per i padri separati per gestione figli, ecc.; accordo Regione autonoma della Sardegna-Anci-Sindacati su modelli organizzativi dei Comuni (Smart working, telelavoro, ecc.), così come fatto in Emilia Romagna. Ed ancora, il coinvolgimento (per temi) nella conferenza di presidenti Unioni di Comuni e Comunità montane, sindaci di Comuni con ospedali; controlli severi per realtà produttive che restano aperte (fabbriche, call center) per rispetto sicurezza e dotazioni Dpi; sanificazione edifici pubblici: omogeneità sul territorio. Impegno finanziario della Regione e collaborazione con le Province.



Domani mattina, giovedì 26 marzo, le istanze verranno formalizzate ufficialmente dopo la sintesi di oggi. «Si è trattato di un incontro che persegue la strada della collaborazione istituzionale e del coinvolgimento, nel segno dell'unità - spiega Conoci - al quale si darà seguito con diverse altre tappe in cui si prenderà atto dell'accoglimento delle istanze e si rimoduleranno le istanze in relazione all'evolversi della situazione». Commenti ALGHERO - Comuni uniti con l'Anci Sardegna nell'affrontare l'emergenza CoronaVirus nella Conferenza Regione–Enti locali. Il coinvolgimento istituzionale avviato ha messo sul tavolo con forza e determinazione diverse priorità. Questa mattina (mercoledì), si è svolta la videoconferenza, alla presenza del presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, di assessori regionali e dei direttori generali degli Assessorati interessati dal tema. Il rapporto del sindaco di Alghero Mario Conoci con Deiana è «pressoché quotidiano, caratterizzato da collaborazione ed unità di intenti, soprattutto in questa fase in cui l'impegno sul contrasto all'emergenza richiede massimo impegno».L'elenco del temi sul tavolo riguarda: Dpi per personale medico e paramedico degli ospedali: cronoprogramma distribuzione; rafforzamento delle terapie intensive: informazioni e cronoprogramma di attivazione; ospedali dedicati a Covid-19; tamponi per personale medico e paramedico degli ospedali più esposti al contagio: cronoprogramma dei test a partire dai presidi ospedalieri più esposti (nord Sardegna soprattutto). Ed ancora, Dpi per personale comuni e/o cooperative sociali in particolare su case di cura, case alloggio anziani, ecc: fornitura speciale e screening immediato su anziani delle case alloggio e Rsa; dati ai Comuni fin dal primo tampone positivo; elenco soggetti sottoposti a quarantena; interrelazione Ats e Servizi sociali per completare il quadro dei contatti forniti dal soggetto positivo.Tra i tempi anche la gestione della povertà insorgente: sburocratizzate procedure Reis in mano ai comuni, fondi 2019/2020; istituzione di un Comitato scientifico sui dati epidemiologici su Covid-19; rinvio Elezioni amministrative e scadenze su relazione di fine mandato; rafforzamento dei Centri Antiviolenza in funzione del contrasto alla violenza domestica su donne e minori con possibilità di mettere a disposizione alloggi separati; forme tutela per i padri separati per gestione figli, ecc.; accordo Regione autonoma della Sardegna-Anci-Sindacati su modelli organizzativi dei Comuni (Smart working, telelavoro, ecc.), così come fatto in Emilia Romagna. Ed ancora, il coinvolgimento (per temi) nella conferenza di presidenti Unioni di Comuni e Comunità montane, sindaci di Comuni con ospedali; controlli severi per realtà produttive che restano aperte (fabbriche, call center) per rispetto sicurezza e dotazioni Dpi; sanificazione edifici pubblici: omogeneità sul territorio. Impegno finanziario della Regione e collaborazione con le Province.Domani mattina, giovedì 26 marzo, le istanze verranno formalizzate ufficialmente dopo la sintesi di oggi. «Si è trattato di un incontro che persegue la strada della collaborazione istituzionale e del coinvolgimento, nel segno dell'unità - spiega Conoci - al quale si darà seguito con diverse altre tappe in cui si prenderà atto dell'accoglimento delle istanze e si rimoduleranno le istanze in relazione all'evolversi della situazione».