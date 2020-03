Cor 13:00 Sassari: servizio rifiuti per gli isolati-covid Coronavirus, il Comune di Sassari attiva servizio raccolta rifiuti per chi è in isolamento: ecco tutte le indicazioni da seguire e gli orari di conferimento da rispettare



Covid-19 e per chi è in quarantena). I dipendenti del Comune di Sassari hanno già iniziato da ieri a contattare gli interessati, sulla base degli elenchi forniti dalla Ats, per dare tutte le istruzioni. Chi ancora non è stato chiamato telefonicamente può mettersi in contatto con il numero 079279318, dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì. È sufficiente che indichi le iniziali del proprio nome e cognome, l'indirizzo e un recapito telefonico a cui essere ricontattati.