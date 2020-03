Red 11:10 Sessantennale Dinamo: al via i festeggiamenti Inizia il countdown per il 60esimo compleanno del club sassarese, in programma tra meno di un mese. Intanto, è stata rimandata la sfida tra Dinamo Legends ed Italia Atene 2004







SASSARI - A meno di un mese dal 60esimo compleanno della Dinamo Sassari parte il countdown alla ricorrenza. Nell'agenda dei festeggiamenti del club di Via Nenni erano in programma due eventi, a cui la società e l'ufficio marketing e comunicazione hanno lavorato dall'agosto 2019: una mostra dedicata alla storia biancoblu e, punta di diamante, una sfida tra le Dinamo Legends e l'Italia dell'argento olimpico di Atene 2004. Nell'occasione, le Dinamo Legends (protagoniste negli ultimi quattro anni dei match con i veterani dell'Alba Berlino e del Barcellona) avrebbero calcato il parquet del PalaSerradimigni, giovedì 23 aprile, per affrontare la reunion degli Azzurri 2004. Un evento storico, destinato a entrare negli annali del club e della Federazione italiana pallacanestro, che trova in coach Gianmarco Pozzecco il collante perfetto tra passato, presente e futuro, visto che oggi siede nella panchina biancoblu e fu tra le leggende dell'Italia allenata da Charlie Recalcati. Una prima sotto tanti punti di vista con gli Azzurri, che si sarebbero riuniti per la prima volta a distanza di sedici anni nel segno dell'amore per la pallacanestro; un evento storico fortemente voluto anche dal presidente della Fip Gianni Petrucci e dal capitano Giacomo Galanda, che avevano accolto con entusiasmo l'invito della Dinamo a disputare una partita storica.Mercoledì 1 aprile, era in programma l'inaugurazione di una mostra celebrativa della storia della Dinamo, realizzata in collaborazione con il main sponsor Banco di Sardegna, per condurre tifosi, appassionati e semplici cittadini in un viaggio nel tempo attraverso i racconti dei fondatori, maglie e cimeli storici del club. Un evento inedito, che avrebbe raccolto sessant'anni di vita della società dallo statuto redatto nel 1960 ai trofei vinti nelle ultime stagioni. Ovviamente, l'emergenza Covid-19 ha costretto la società ad adattare la pianificazione e posticipare gli eventi in agenda al prossimo futuro.Il percorso di celebrazione è iniziato la scorsa estate con il lancio dell'hashtag #Daesu1960 e la linea di merchandising ed abbigliamento che ricordano la nascita del club: quest'anno, su divise ufficiali, tute e maglie spicca il logo "Dae su 1960", che riporta il fulmine del primo rudimentale logo societario. A tema è stata ideata dall'ufficio marketing e comunicazione anche la campagna abbonamenti al campionato Lba: per il decimo anno nella massima serie, il club ha elaborato un'immagine, apripista di un restyling grafico dei tagliandi sia di coppa, sia di campionato, che unisce presente e futuro del club. Partendo da una delle foto più significative della storia biancoblu, con la partita del 1966 sul campo del Meridda tra Dinamo e Loano, ai giocatori sassaresi dell'epoca sono stati affiancati quelli simbolo del presente, uno su tutti Dyshawn Pierre. Un omaggio alla storia biancoblu, nel segno del presente e del futuro del club, che non dimentica le sue origini, ma fa tesoro delle sue radici, valorizzando il proprio bagaglio storico, proiettandosi nella programmazione futura in un costante cammino di crescita comune. Un mese per celebrare i primi sessant'anni della Dinamo, guardando insieme al futuro con fiducia e positività, «perché questo è solo l'inizio».