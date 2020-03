Red 0:13 San Francesco: attivato il laboratorio di analisi Covid Nosocomio nuorese sempre in prima linea contro il virus. «Un’arma in più per combattere la diffusione del virus in Sardegna», commenta il consigliere regionale della Lega Pierluigi Saiu, presidente della commissione Autonomia e riforme







«Ai medici, infermieri, biologi, tecnici e a tutti gli operatori sanitari va il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, nonostante le difficoltà del sistema sanitario, su cui stiamo intervenendo. A cominciare dalla necessità di più Dpi. Al San Francesco di Nuoro sono arrivati anche centinaia di kit per tamponi. In quattro ore sarà possibile avere l’esito degli esami. Il nostro sistema sanitario, il nostro territorio e, soprattutto, il nostro personale sanitario potranno contare su una struttura che, più rapidamente di quanto fatto fino ad ora, potrà fornire l’esito degli esami sui tamponi, così da attivare subito tutte le necessarie misure di contenimento del contagio soprattutto in ambito sanitario», proseue Saiu.



«Per limitare la diffusione del virus è essenziale agire rapidamente. Grazie al laboratorio a Nuoro e ai nuovi kit sarà possibile farlo, intervenendo su uno dei principali problemi emersi nel corso dell'emergenza. E' un risultato importante raggiunto insieme all'assessore Nieddu, alla direzione dell'area e grazie al lavoro del personale dei laboratori del San Francesco. La situazione è difficile, ma stiamo lavorando, a tutti i livelli, per tutelare la salute dei cittadini e di tutti gli operatori sanitari sapendo bene che la priorità sono i dispositivi di protezione individuale. Oggi più che mai – ha concluso il consigliere leghista - è necessario mettere da parte personalismi e logiche di partito per arrivare all'unico risultato a cui devono tendere tutte le nostre azioni: sconfiggere il virus e ripartire più forti di prima».