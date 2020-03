Red 22:14 Cagliari: gratis i parcheggi Parkar Vista l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale ha disposto, da domani, la temporanea sospensione del servizio a pagamento della sosta di superficie nelle aree cittadine in concessione



Commenti CAGLIARI - Vista l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale di Cagliari ha disposto, da domani, mercoledì 1 aprile, la temporanea sospensione del servizio a pagamento della sosta di superficie nelle aree cittadine in concessione a Parkar. Rimarranno attivi i parcheggi in struttura di Via Manzoni e Piazza Nuova solo per gli abbonati.