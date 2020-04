Red 17:03 Covid-19: vertice regionale sull´emergenza Questa mattina, l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha partecipato, in videoconferenza, all´incontro con i presidenti degli Ordini dei medici della Sardegna ed i presidenti delle Commissioni dell´albo degli odontoiatri







Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu Commenti CAGLIARI – Questa mattina (mercoledì), l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha partecipato, in videoconferenza, all'incontro con i presidenti degli Ordini dei medici della Sardegna ed i presidenti delle Commissioni dell'albo degli odontoiatri. E' stata un'occasione per far il punto sul tema del monitoraggio sul personale sanitario e dei dispositivi di protezione individuale.«Come le altre regioni – precisa l'assessore regionale della Sanità – la Sardegna deve fare i conti con i problemi legati alla carenza nella fornitura di Dpi e nell'approvvigionamento dei reagenti necessari per i tamponi. La Regione Sardegna sta mettendo in campo ogni strumento possibile per far fronte a queste difficoltà. L'obiettivo resta quello di estendere i test a chi lavora in corsia. La sicurezza dei medici e del personale sanitario in servizio nei nostri ospedali è prioritaria e riveste un'importanza strategica in questa emergenza».«È stato un incontro costruttivo, che ci ha consentito di fare il punto sull'emergenza e condividere proposte. Questa è una battaglia che si vince se si combatte uniti. La Regione ribadisce la massima apertura al confronto e la volontà di lavorare al fianco di tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro la diffusione del virus. Con i presidenti degli Ordini dei Medici e delle Commissioni dell'albo degli Odontoiatri abbiamo già fissato un nuovo vertice per la prossima settimana», conclude l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu