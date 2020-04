Cor 21:06 Autismo: la torre si tinge di blu La Torre di Sulis ad Alghero nel blu della notte deserta della città. Comune e Fondazione omaggiano la ricorrenza. Andrea Delogu pensa ad una giornata di iniziative per sostenere le famiglie



ALGHERO - Ricorre oggi, giovedì 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L'Amministrazione comunale, con la Fondazione Alghero, partecipa a questa giornata che quest'anno riveste un significato particolare a causa dell'emergenza che stravolge la quotidianità delle persone affette da autismo. «A loro, e alle loro famiglie, va l'abbraccio da parte di tutti noi, con l'augurio di ritrovarci presto a celebrare come di consueto questi momenti», commenta il Sindaco Mario Conoci. È dello stesso auspicio il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che sostiene l'iniziativa e che pensa alla programmazione della prossima ricorrenza «con una giornata di eventi e iniziative per sottolineare la necessità di migliorare la qualità della vita di bambini ed adulti affetti da autismo».