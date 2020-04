Red 17:18 600euro anche per agenti di commercio «Con l’ufficialità della circolare Inps n.49,finalmente anche gli agenti e rappresentanti di commercio, e i consulenti finanziari potranno accedere all’indennità di 600euro senza alcun limite di reddito», annuncia il presidente della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio Alberto Petranzan



Commenti SASSARI - «Sono state settimane impegnative e di duro lavoro, durante le quali Fnaarc, con il supporto fondamentale di Confcommercio, assieme ad altre importanti organizzazioni sindacali di riferimento per la nostra categoria (Filcams, Cgil, Fisascat, Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario, Usarci), ha interessato l’intero mondo politico, a cominciare dalla Presidenza del Consiglio e i Ministeri del Lavoro, economia e finanze, affinchè gli agenti e rappresentanti di commercio e nonché i consulenti finanziari non venissero esclusi, in un momento cosi critico, dalla platea dei beneficiari dell’art.28 del Decreto Cura Italia. Con l’ufficialità della circolare Inps n.49,finalmente anche gli agenti e rappresentanti di commercio, e i consulenti finanziari potranno accedere all’indennità di 600euro senza alcun limite di reddito», annuncia il presidente della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio Alberto Petranzan. «Uniti in un momento così difficile, siamo riusciti a compattare la categoria e a dare ampio supporto al nostro presidente nazionale per l’ottenimento del risultato atteso, consapevoli di un post-Covid impegnativo e di ripresa per la categoria», chiosa il presidente della Fnaarc Sassari Paolo Murenu.