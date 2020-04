Cor 15:29 «Basta aplomb, bisogna difendere la sanità» Forza Italia ad Alghero rompe il silenzio e sprona pubblicamente il sindaco: «Non è più accettabile il folle gioco dell’oca che si sta facendo in relazione al Reparto di Terapia Intensiva già pronto ma che attende di essere reso operativo»



Apprezziamo il lavoro del Sindaco e dell'Amministrazione a sostegno degli operatori della sanità che combattono in prima linea la diffusione del Coronavirus. Ma ora è indispensabile uscire dall'"aplomb" istituzionale e premere sull'assessorato regionale della sanità affinché venga reso operativo il Reparto di terapia intensiva e le strutture sanitarie vengano munite di un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale». E ancora: «apprendiamo con sgomento che mentre Ozieri si accinge ad aprire, per Alghero si rimanda tutto ad una quarta fase, quella della vera e propria "apocalisse" che ci auguriamo non arrivi». Infine l'affondo, tutto contro l'assessorato regionale alla Sanità, ma che inevitabilmente rimbalza sul presidente Michele Pais e travolge il sindaco Mario Conoci: «è arrivato il momento di superare i toni sobri e di far sentire alta la voce dell'Amministrazione a difesa della sanità algherese. Non dimentichiamo che l'attuale situazione della sanità algherese deriva da cinque anni di azioni di depotenziamento della precedente Giunta Regionale, ma noi rappresentiamo la comunità algherese che ha estrema necessità di servizi sanitari adeguati». Così il capogruppo in consiglio ad Alghero di Forza Italia, Nunzio Camerada, che seppur da posizioni diverse si associa all'ennesimo grido d'allarme lanciato dai colleghi, in riferimento alla critica situazione in cui versa la sanità ad Alghero. Poco prima era stato il capogruppo dei Riformatori Sardi, Alberto Bamonti, a rimarcare la criticità del momento.