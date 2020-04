Red 19:31 Forestale: 29 persone sanzionate lunedì Ieri, sono stati effettuati 1.045 controlli. Sono state sanzionate undici persone a Cagliari, dieci a Sassari, quattro ad Iglesias, due a Tempio, una ad Oristano ed una a Nuoro, per un totale (dal 14 marzo) di 374



ALGHERO - Dal 14 marzo, sono 20.742 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri (lunedì), sono stati effettuati 1.045 controlli.



Di questi, 270 nell’area di Cagliari, sessanta ad Iglesias, ottanta ad Oristano, 206 a Sassari, 101 a Tempio Pausania, 221 a Nuoro e 107 a Lanusei. Inoltre, ieri mattina, i Forestali hanno realizzato il servizio di scorta armata dei due tir, arrivati ad Olbia da Civitavecchia, che trasportavano le casse dei Dispositivi di protezione individuale al deposito realizzato alla Fiera di Cagliari, dove hanno svolto anche il servizio di vigilanza.



Complessivamente, sono state ventinove le persone sanzionate. Di queste, undici a Cagliari, dieci a Sassari, quattro ad Iglesias, due a Tempio, una ad Oristano ed una a Nuoro, per un totale (dal 14 marzo) di 374.